Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП . Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица.

В системата са въведени още данни за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, информация за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца. Налични са и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.

Фалшиви имейли от името на НАП искат данни за възстановяване на данъци

Информацията за получените доходи е отразена в левове в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци” в Портала за електронни услуги на приходната агенция. Преди да потвърдят предварително попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят и/или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат.

От НАП обръщат внимание, че при задължение за подаване на данъчна декларация – например за деклариране на хонорари, наеми или при заявяване на данъчни облекчения – е необходимо да се обявяват и доходите от трудови правоотношения, ако има такива. Те се вписват в Приложение №1.

Важни срокове:

⇒ 30 април: Край на данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2025 г.

⇒ 31 март: Срок за ползване на отстъпка до 5% (но не повече от 500 лева/255,65 евро) от данъка за довнасяне. Условието е декларацията да бъде подадена по електронен път, лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и да внесе целия размер на данъка до края на март.

⇒ 30 юни: Срок за подаване на годишните данъчни декларации от физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане.

Дължимият данък за довнасяне или надвнесеният данък се заплаща, съответно възстановява, вече в евро.

Информация за справки е достъпна и чрез електронната услуга „Предоставяне на справка за изплатени доходи на физически лица №2687“ с КЕП или ПИК. Допълнителна информация може да бъде намерена в YouTube канала на НАП или на телефоните на Информационния център: 0700 18 700 или 02/ 9859 6801.

Редактор: Мария Барабашка