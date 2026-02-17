Снимка: iStock
Това е форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели кражба на лична информация
Разпространяват се фалшиви имейли от името на Националната агенция за приходите за възстановяване на данък, съобщават от държавния орган към министъра на финансите.
Имейлите са със заглавие: „Възстановяване на данък чака одобрение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас“. Текстът на фалшивите електронни съобщения е: „Ние приключихме проверката на Вашата данъчна декларация за 2025 г. Сума в размер на 859,35 BGN е готова да бъде възстановена по Вашата сметка. За да осигурим точно плащане, се нуждаем от потвърждение на актуалните Ви банкови данни“.
Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото
В злонамерения имейл е посочен и краен срок. Описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация.
От НАП заявяват, че не са изпращали имейли с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители. Това е форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп, пароли, и т. н., посочват от Приходната агенция.
Гражданите могат да получат повече информация как да се предпазят от „фишинг“ ТУК.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни