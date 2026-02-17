Разпространяват се фалшиви имейли от името на Националната агенция за приходите за възстановяване на данък, съобщават от държавния орган към министъра на финансите.

Имейлите са със заглавие: „Възстановяване на данък чака одобрение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас“. Текстът на фалшивите електронни съобщения е: „Ние приключихме проверката на Вашата данъчна декларация за 2025 г. Сума в размер на 859,35 BGN е готова да бъде възстановена по Вашата сметка. За да осигурим точно плащане, се нуждаем от потвърждение на актуалните Ви банкови данни“.

В злонамерения имейл е посочен и краен срок. Описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация.

От НАП заявяват, че не са изпращали имейли с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители. Това е форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп, пароли, и т. н., посочват от Приходната агенция.

Гражданите могат да получат повече информация как да се предпазят от „фишинг“ ТУК.

