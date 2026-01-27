Снимка: iStock
Основен сигнал за фишинг атака е искането за предоставяне на лична или финансова информация
Търговски банки у нас алармираха за фишинг кампания, която използва темата за еврото, за да подвежда клиенти. Измамниците разпространяват фалшиви имейли и SMS-и, в които се твърди, че има дублиране на плащания или неправомерно задържани суми по банкови сметки.
В съобщенията получателите се приканват към „спешни действия“ чрез кликане на линк, който уж води до възстановяване на средства. Банковите институции са категорични, че това са измамни послания и предупреждават клиентите да не отварят подобни връзки.
Стотици юристи алармират за измамни онлайн адвокатски услуги с откраднати лични данни
Основен сигнал за фишинг атака е искането за предоставяне на лична или финансова информация, потвърждение на данни или извършване на превод, коментира киберекспертът Кирил Григоров. Според него подобни атаки следват актуалните обществени теми и са очаквани на фона на чувствителността около въвеждането на еврото.
"Гражданите трябва да бъдат особено бдителни в следващите седмици и месеци, да проверяват внимателно подателя на съобщенията и при съмнение незабавно да се свържат с банката си по официалните ѝ канали", предупреди Григоров.
