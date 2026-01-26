Стотици български адвокати са станали жертва на измамна схема, при която техни лични и служебни данни се използват без съгласие в онлайн платформи, предлагащи правни консултации. За проблема алармира Висшият адвокатски съвет, като предупреждава, че практиката е мащабна и представлява сериозен риск най-вече за гражданите.

"Тази схема е мащабна и опасна, най-вече за гражданите, защото може да ги подведе да следват неправилни или дори вредни правни съвети", коментира експертът по киберсигурност Асен Георгиев в предаването "Твоят ден".

Георгиев обясни, че данните най-вероятно са събрани от публичната част на адвокатските регистри – имена, адреси на кантори и служебен статус. Макар тази информация да е публична по закон, проблемът възниква, когато тя се използва, за да се създаде фалшиво впечатление за реална адвокатска консултация. В платформите се публикуват въпроси и отговори по най-различни правни теми, като се създава илюзията, че те са предоставени лично от конкретния адвокат.

„Претендира се, че това са онлайн адвокатски консултации, но в огромната си част профилите са неистински“, подчерта Георгиев. По думите му едва около 0,2% от профилите в подобни сайтове са автентични и поддържани от реални адвокати, които доброволно са се регистрирали.

Експертът по киберсигурност Явор Колев обясни, че в подобни случаи сигурността и разследването попадат в обхвата на Министерството на вътрешните работи, в частност Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и нейното звено за киберпрестъпления.

„Ако данните са публично достъпни, това само по себе си не е престъпление. Престъпление е заблуждаването, че тези данни принадлежат на трети лица, които реално предоставят услугата“, каза Колев. Той допълни, че в случая има основание за търсене на наказателна отговорност, тъй като лични данни са публикувани без разрешение и с цел въвеждане в заблуждение.

Според него липсва ясна и прозрачна монетаризация на „консултациите“, което е допълнителен сигнал за измама.

Асен Георгиев заяви, че Висшият адвокатски съвет вече е предприел конкретни действия – публикувани са указания към засегнатите адвокати как да поискат заличаване на данните си от търсачките и от самите сайтове. „Не очакваме добронамереност и желание проблемът да бъде отстранен“, заяви Георгиев, като уточни, че сайтовете са регистрирани извън Европейския съюз.

В момента се подготвя правен анализ за наличие на наказателноправни елементи, след който ще бъде преценено сезирането на прокуратурата и други компетентни институции.

