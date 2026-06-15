Забрана за достъп до социалните мрежи за деца във Великобритания. Новината съобщи премиерът Киър Стармър, цитиран от Sky.

Децата под 16 години ще бъдат лишени от достъп до всички големи приложения за социални мрежи, обяви министър-председателят.

Стармър заяви, че решението не е взето от него с "лека ръка" и че няма да говори в посока на това, че социалните мрежи не са донесли никакви ползи за младите хора, "защото това очевидно не е вярно". "Но управлението винаги е свързано с избори и за мен е ясно, че пълната забрана е правилното решение", подчертава той.

Австралия забрани социалните мрежи за лица под 16 години

Миналата година през декември подобна забрана беше въведена и в Австралия.

Редактор: Цветина Петрова