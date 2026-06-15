Тази сутрин в 05:00 потегли първият влак от метростанция "Хаджи Димитър". "Метрополитен" предсрочно възстанови използването на спирките "Театрална" и "Хаджи Димитър".

Това стана, след като "Метрополитен" възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облекчи трафикът в района. С пускането на метростанциите ще се осигури и по-бързо и удобно предвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити.

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Редактор: Станимира Шикова