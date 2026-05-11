От днес до 20 юни спират две станции на метрото. Спирките "Театрална" и "Хаджи Димитър" по линия 3 няма да бъдат обслужвани следващите 6 седмици, заради строителни дейности, свързани с разширяването на линията към квартал "Слатина".

Така движението на метрото по линия 3 до 20 юни ще се осъществява между станциите "Горна Баня" и "Орлов мост". Разкрива се и временна автобусна линия М3 с маршрут от площад Орлов мост до ж.к. "Левски Г".

