Втори протест на жителите на столичния квартал „Младост” срещу изграждането на 75-метровата сграда в района на булевард „Александър Малинов”. Искането е едно - там да не започва строежът на 22-етажната сграда, а да има обществено обсъждате с какво да се изпълни теренът.

Първа точка в утрешното заседание на СОС е именно прегласуване на проекта.

Протест в "Младост" срещу строежа на 75-метрова сграда

Припомням ви, че кметът на столицата Васил Терзиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че по думите му - финансовият интерес на общината е защитен и лозунгите не отразяват икономическата рамка на проекта.

Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет Ивайло Кукурин и беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София” и независими общински съветници.

Пред NOVA Кукурин е посочвал че, плановете са част от сградата да се използва от администрацията, да има помещения за култура и социални дейности. Няма обаче все още конкретно разписан проект, който да посочва за какво ще бъде използвана сградата.

Утре предстои да разберем как ще гласуват съветниците от местния парламент.

Към 20:00 часа тази вечер движението по булеварда беше пуснато.