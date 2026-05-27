Украинският президент Володимир Зеленски е изпратил писмо до американския си колега Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ, в което повдига въпроса за критичната липса на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна. Това съобщи неговият съветник по комуникациите. Междувременно Русия заплашва с нови удари страната.

Единственото средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са американските прехващачи на системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът", посочва "Ройтерс".

