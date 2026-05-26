„Очевидно нещо се случва в Украйна. Това, което наблюдаваме последните 1-2 месеца, показва, че имаме коренно различна ситуация на фронта”. Това коментира в предаването „Денят на живо” международният анализатор проф. Владимир Чуков.

По думите му украинската армия не само че много силно се противопоставя на руската, но вече има и такива успехи, които хвърлят сянка върху това, което прави Русия в Украйна.

„Украинците бавно полека започват да отвоюват части от окупираните територии. Предният месец бяха около 500 квадратни километра, а този - около 50 или 100. Очевидно тази линия в Донбас, която е около Покровск, не може да бъде превзета. Руснаците 4–5 пъти обявяваха, че са вътре и размахваха знамена, но се оказа, че просто не е така. Очевидно там нещо става. А вътре в самата Русия ври и кипи. Много от ентусиастите в самото начало на тази специална операция, които смятаха, че тя ще завърши за дни, вече разбраха, че това няма как да се получи”, коментира проф. Чуков.

Близкия изток

Професор Чуков подчерта, че двата конфликта са различни. „Американците не са окупирали иранска територия. Те просто искат да променят профила на Близкия изток”, обясни той.

Според него предложението за меморандум за разбирателство е така измислено, че то всъщност не е насочено към Иран. „Ако погледнете тези 14 точки, те практически са почти непокътнати от иранските предложения. По-скоро това е предложение към Саудитска Арабия. Или, нека да го кажем така: приемете, установете връзки с държавата Израел. Ако не, ние започваме отново военните действия. Което какво означава? Означава отново кошмара — ирански дронове, ирански ракети, т.е. всичко започва отначало”, обясни проф. Чуков.

Според него голямата „оферта” на Тръмп е именно към Саудитска Арабия. „Той директно каза: „В момента, в който аз подпиша това споразумение, вие трябва да се присъедините към Аврамическите договори". Тоест: „Аз ви гарантирам сигурността, обаче вие оттук нататък ще развиете отношенията си с Държавата Израел". Основната, важната и водеща държава е Саудитска Арабия. Защо? Защото това е религиозният лидер в ислямския свят. И той го каза — след като се присъедини Саудитска Арабия, всички трябва да я последват”, обясни Чуков.

