Датската кралица Маргрете Втора е била приета в болница след инцидент, при който е паднала и е получила хематом в областта на таза, съобщава “Франс прес”, цитирана от БТА. Бившият датски монарх е преминал медицински прегледи, включително изследване със скенер.

Това е поредна хоспитализация за Маргрете Втора, само няколко седмици след предишен престой в болница, когато тя премина процедура по ангиопластика.

Кралицата, която преди две години абдикира в полза на сина си Фредерик Десети, остава една от най-популярните фигури в съвременната история на датската монархия. През годините Маргрете Втора спечели обществена подкрепа с усилията си да модернизира институцията и да я направи по-близка до обществото. В последните години обаче здравословното ѝ състояние нееднократно привлича обществено внимание.

През 2023 г. тя претърпя тежка операция на гърба, която се превърна в една от причините тя да вземе решение да се оттегли от трона и да предаде короната на следващото поколение.

