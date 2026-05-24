24 май ще бъде празнуван на десетки места по света, където има български училища. „Върви, народе възродени“ ще звучи дори в родния град на Бийтълс - Ливърпул.

Общо 405 български неделни училища има по света. Те се намират в 43 държави и всички традиционно отбелязват днешния празник, защото той най-много напомня на сънародниците ни зад граница за Родината. В Ливърпул обаче настроението е особено приповдигнато, тъй като празничното шествие ще бъде в рамките на европейския фестивал в града. Така че стотици хора от различни националности ще могат да научат за българската писменост и култура.

Запознайте се с децата от българското училище „Букваран“ в Ливърпул, които са в трескава подготовка да покажат, колко добре говорят и пеят на родния си език, независимо че живеят на 3000 километра от България.

„Много сме развълнувани, че ще шестваме по улиците на Ливърпул на 24 май. Ливърпул е един мултинационален град и изключително голям туристически център - роден град на Бийтълс“, казва Митка Карамболова, която е учител.

Макар учениците от „Букваран“ да знаят песни и на легендарната четворка от Ливърпул, те ще се представят на европейския фестивал с изцяло българска програма.

„Наричаме нашите ученици букваранчета, защото училището ни се нарича „Букваран“, но истината е, че те полагат неимоверни усилия да се научат на така трудния български език. Те всяка събота идват на българско училище, въпреки че техните връстници от английските училища почиват. Но те идват с желание, за да могат да срещнат своите приятели и да общуват на своя роден език“, разказва учителката Цветелина Василева.

„Справям се добре с писането и на двата езика, но ако трябваше да избера, бих избрал български, защото това ми е родината и обичам България“, споделя Пресиан Желев.

Така роденият в Лондон 11-годишен Пресиан Желев избира да изпълни „Мила Родино“ на европейския фестивал.

„Идеята да свиря българския химн на сакскофон се роди спонтанно и наистина се научих преди няколко седмици. Не беше лесно, но за мен е радост и гордост“, казва той.

„Нека на 24 май всички се обединим за това празнично шествие и в Ливърпул, града на Бийтълс, да зазвучи „Върви, народе възродени““, Светлана Сеизова, учител.

