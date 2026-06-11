Пиер Силвио Берлускони, син на покойния четирикратен италиански премиер Силвио Берлускони, оцеля при тежка пътна катастрофа, предаде АНСА.

Колата на главния изпълнителен директор на медийния холдинг на клана Берлускони е била ударен от автомобил в община Милано, навлязъл в насрещното движение. Катастрофата е станала вчера. Пиер Силвио се е прибирал от офиса си. Той се е отървал само с леки наранявания.

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Violento incidente d'auto ieri sera per Pier Silvio Berlusconi, illeso. Solo lievi ferite dopo uno scontro frontale. #ANSA https://t.co/fzZ9HpWWbZ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 11, 2026

Автомобилът, ударил колата му, се е движел с висока скорост и водачът е изгубил контрол над него. При сблъсъка е била смачкана предната част на автомобила на Пиер Силвио Берлускони, но са се отворили въздушните възглавници в колата.

Вследствие на инцидента Пиер Силвио не е променил програмата си за днес, която предвижда и събитие по повод третата годишнина от смъртта на Силвио Берлускони.

Редактор: Ивета Костадинова