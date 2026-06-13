"Години наред се изморихме да обясняваме, че не заставаме срещу хората, които са с различна сексуална ориентация. Ние виждаме в „София прайд” един международен франчайз на определена политическа идеология, която слага като параван определени личности отпред, за да каже, че по този начин сме ги нападнали. Смятаме, че прайдът е изразяване на една политическа идеология. Затова в една демократична страна е редно когато една идеология шества, да се получи и другата гледна точка", каза един от организаторите на "Шествие за семейството" Кристиян Шкварек в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Той обясни, че те не са обвързани с определена политическа партия. "Когато заставаме зад консервативни идеи, това е форма на политика. Никъде по света няма прайд, който да не застава зад пакет от идеи на лявата визия за зеленото, отворените граници и законите за език. Те се опитват да прокарат тази политическа идея през някоя задна вратичка", уточни Шкварек.

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"Нямаме против те да изразяват своите идеи, защото имат право да го направят. Ние също имаме правото да излезем и да изложим нашите, без да бъдем подлагани на атаки, както всяка година, че сме крайни. Против сме всички техни идеи, включително и законови промени", заяви той.

Шкварек обясни какви са техните идеи. "Не можем да бъдем държавата, която изчезва най-бързо според данни на ООН. Искаме да се създаде демографска стратегия, защото няма как да се намираме в това положение, а в действителност се занимаваме с други неща", каза той.

"През 2021 г. бяхме едно малко шествие, което беше обвинявано, че е нещо маргинално. Сега вече сме едно голямо шествие, което тази година е под егидата на Софийската митрополия и Негово Светейшество патриарх Даниил. Подкрепени сме и от Народното събрание", уточни един от организаторите на "Шествие за семейството".

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Кристиян Шкварек коментира и темата с оттеглянето на Мариус Куркински от шествието. ​"Хората, които твърдят, че са много толерантни, изсипаха много думи върху Мариус Куркински. Това е причината той да се оттегли", обясни той.

Той уточни, че двете шествия няма да се засекат.

Целия разговор гледайте във видеото.