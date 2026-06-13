Блокада в центъра на София този следобед. Провеждат се паралелно "София прайд” и "Шествие за семейството". Полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат.

Събитието „София прайд” ще се проведе на Княжеската градина и Пилоните на НДК. Разстоянието между двете места ще бъде извървяно, като ще се включат и две сцени.

„София прайд” и „Шествие за семейството” в събота в София

"Шествие за семейството” ще започне от пространството пред храм „Св. Неделя” и ще завърши пред храм-паметника „Св. Александър Невски”.