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СОС стартира конкурси за нови ръководства на общинските дружества
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Третата линия на метрото в квартал "Слатина" е изпълнена на 45%, съобщи столичният кмет
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Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“
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Как се стигна до челния сблъсък между два трамвая в София
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Полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат
Блокада в центъра на София този следобед. Провеждат се паралелно "София прайд” и "Шествие за семейството". Полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат.
Събитието „София прайд” ще се проведе на Княжеската градина и Пилоните на НДК. Разстоянието между двете места ще бъде извървяно, като ще се включат и две сцени.
„София прайд” и „Шествие за семейството” в събота в София
"Шествие за семейството” ще започне от пространството пред храм „Св. Неделя” и ще завърши пред храм-паметника „Св. Александър Невски”.
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