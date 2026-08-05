Работи се по разкриването на над 1500 нови места в детските градини в София. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев на откриването на обновена сграда на 178-а детска градина в "Младост".

Реконструкцията е на стойност 1,7 млн. евро и е финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост и със средства на Общината. Оттам гарантират, че до първото класиране за детските градини и ясли, на 4 септември, ще има още нови места за най-малките.

Обявиха близо 1 740 нови места в ясли и детски градини в София

"Надяваме се да добавим още 1500 места в най-скоро време за да вървим по-уверено към решаване на този проблем с осигуряване на грижа за всяко дете", каза Терзиев.

"По над 20 детски градини се работи, някои с разширения, някои са чисто нови. Родителите да следят системата", призова зам.-кметът на София Десислава Желязкова.

"Това е основен ремонт и реконструкция на една стара сграда, която имаше конструктивни проблеми. Горд съм от финалния продукт, който се получи и жестовете, които направихме като рисунките по фасадата и подобрения по двора", посочи Илия Горанов, който е управител на строителна фирма.

Редактор: Цветина Петкова