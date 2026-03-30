Столичната община обяви прием за учебната 2026/2027 година в ясли и детски градини, като местата тази година са с 1 740 повече спрямо предходната. Общият им брой достига 14 830, съобщиха от пресцентъра на общината. Според администрацията увеличението е част от последователната политика за разширяване на достъпа до детски заведения и осигуряване на по-добро покритие за всяко дете в София.

От общия брой места 5 682 са предназначени за деца в яслена възраст, 5 896 – за първа група в детските градини, а над 2 400 са за подготвителните групи. Осигурени са и свободни места във втора група, което дава възможност на родители да прехвърлят децата си или да кандидатстват, ако все още не са ги записали.

От общината посочват, че ръстът на местата се дължи както на разширяване на съществуващата мрежа, така и на въвеждането в експлоатация на нови детски заведения. Очаква се до май и юни да приключи строителството на още обекти, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост. В резултат на това до края на годината ще бъдат открити шест нови корпуса или изцяло нови детски градини, като всички нови места ще се обявяват своевременно след получаване на разрешение за ползване и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система.

Крайният срок за участие в текущия прием е 7 май до 12:00 часа. След това системата ще бъде затворена, а първото класиране ще бъде обявено на 8 май.

