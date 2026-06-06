Варненското село Медовец е сред най-тежко пострадалите населени места след поройните дъждове в областта. Ситуацията постепенно се успокояна, но щетите са големи.

Няма пострадали или бедстващи хора. Кметът на селото Мустафа Исмаилов каза, че 18 къщи са били наводнени, шест от тях са "тотално под вода". Според него деретата не са почиствани от 30-40 години, като те трябва и да се бетонират. Причината за непочистването е, че общината няма средства, а дерето е държавно. Той призова държавата да помогне.

Наводнени къщи, пострадали животни и съборен мост в село Медовец след проливните дъждове

Кметът изрази благодарност на доброволците, които участват в почистването след бедствието.

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