Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на 17-годишния младеж с тротинетка, нападнал баща с детска количка на Гребната база в Пловдив. Срещу ученика е повдигнато обвинение за хулиганство.

За скандалния случай ви разказахме в предаването „Здравей, България“ и в новините на NOVA.

От Районната прокуратура в Пловдив съобщиха пред NOVA, че причина за агресията е направена забележка от страна на 31-годишния мъж към младежа. Според показанията на пострадалия, той се разхождал по пешеходната алея със съпругата си, тримесечното им бебе и родители си, когато покрай тях с бясна скорост профучали група младежи с електрически тротинетки. При опит на мъжа да заснеме с телефона си опасното поведение на младежите, единият от тях му нанесъл удар с крак в областта на гръдния кош.

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От държавното обвинение твърдят, че 17-годишният, въпреки че е непълнолетен, е способен да разбира и ръководи постъпките си. Той е причинил на 31-годишния мъж лека телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

Младежът е поставен под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая.