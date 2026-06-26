Възможно ли е трагични случаи като този на магистрала „Тракия”, при който загинаха две деца да бъдат избегнати и къде да търсим причините за тях? Темата коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи.

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„Каквато и да е причината – техническа, спукана гума, действия на водача, ако имаше адекватни обезопасителни системи, можеше този камион да не навлезе в насрещното”, каза Тодоров.

Според него възможността е била в двуредови мантинели или бетонни прегради, каквито обаче по закон не можело да има в България.

„Такива бетонни има в Гърция, Франция, Италия, навсякъде има и те работят. Те са с 5 пъти по-дълъг екплоатационен срок и са по-ефективни при тежки машини”, обясни Тодоров.

„Без да искам да отнемам думата на експертите и инженерите, според мен е възможно да става въпрос за технически проблем, включително спукана или блокирала гума, тъй като траекторията изглежда доста остра. Ако става въпрос за спукана гума, не се носи наказателна отговорност. Но ако е спуканата вследствие на прекомерно износване и не е отговаряла на минималния стандарт от 1,6 мм, тогава може да се носи наказателна отговорност и в този случай", коментира Тодоров.

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В случая с Мездра въпросът е съвсем друг. „Новите водачи на практика развиват по-високи скорости и се запознават с принципите на физиката чак след като придобият книжка и за първи път вдигнат скорост от 80, 90 или 100 км/ч. Там е и имало ограничение”, каза Тодоров.

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Редактор: Ина Григорова