При акция на СДВР са задържани двама мъже на 27 и 50 години. Те са баща и син и са заподозрени, че разпространявали незаконно лекарства, класифицирани като наркотични. Продажбата се осъществявала по интернет чрез доставка с куриерска фирма.

Заловеното количество е голямо - над 3000 блистера от различни видове лекарства, съобщи зам.- началникът на Шесто РУ към СДВР комисар Асен Ушатов.

„В рамките на около 5 дни след получена информация за случая полицаите установиха лицата, които разпространяват лекарствата. Използвали са социалните мрежи и известна куриерска фирма. При предаване на доставката се дегизирали и се оглеждали. Трудно стигнахме до адресите, където складират въпросните лекарства“, обясни комисарят.

Видео: СДВР

Снимка: СДВР

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Адресите са шест - в кварталите „Манастирски ливади“, „Дружба“ и „Княжево“. Някои от тях са в търговски центрове, други - в магазини, трети - в апартаменти, уточни Ушатов. Той допълни, че всички адреси са били наети.

Снимка: СДВР

Задържаните не са служители на куриерската фирма, чрез която изпращали блистерите, а синът е има криминално минало, свързано с наркотици. При изпращането на пратките двамата използвали фирма-бушон, която се води на трето лице, твърди полицаят.

Снимка: СДВР

Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев каза, че на бащата и сина са повдигнати обвинения и са задържани за 72 часа. Предстои да бъде взета мярка „задържане под стража“. По думите му вече е изследвана значителна част от веществата, като три от тях са класифицирани като наркотични.

Комисар Асен Ушатов каза още, че задържаните купували лекарствата за 2 евро на блистер, а са ги продавали за 16 евро.

По данни на СДВР от двамата задържани са иззети над 18 000 евро, както и британски паундове. На адресите, взети под наем от двамата, са открити и 25 чувала с дрехи на известни търговски марки без съответните права. Иззет е и нерегистриран газов пистолет.

Редактор: Цвета Лазаркова