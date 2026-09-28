Съд в Истанбул призна турския комик Дениз Гьокташ за виновен в обида на президента Реджеп Тайип Ердоган и в още едно престъпление, но разпореди временното му освобождаване до произнасянето на апелативния съд.

Съдията призна 32-годишния Гьокташ за виновен в обида на Ердоган и в „оскърбяване на религиозни ценности“, като го осъди на малко повече от 19 месеца затвор.

Задържаха известния комик Дениз Гьокташ за шега с Ердоган

Комикът беше оправдан по трето обвинение – за възхвала на престъпления и престъпници. В Турция присъдата не влиза в сила, преди да бъде разгледана от апелативен съд.

Редактор: Никола Тунев