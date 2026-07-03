Един от най-известните комици в Турция е арестуван за шеги с президента и исляма. Дениз Гьокташ е бил задържан в Истанбул. Комикът е обвинен в „подбуждане към омраза и враждебност“.

Това станало в комедиен монолог на сцена. Видеото от него е гледано над 9 милиона пъти в YouTube. Гьокташ казва, че политическите му квалификации за Ердоган не може да са обида. Това е поредният случай на репресии срещу журналисти, активисти и други публични личности, които не са съгласни с президента и управляващите.

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Правозащитни организации казват, че тези арести вече са над 200. Миналия месец имаше масови задържания, включително на университетски преподаватели, синдикалисти и еко-активисти.

Редактор: Цветина Петрова