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Видеото от комедийния монолог е гледано над 9 милиона пъти
Един от най-известните комици в Турция е арестуван за шеги с президента и исляма. Дениз Гьокташ е бил задържан в Истанбул. Комикът е обвинен в „подбуждане към омраза и враждебност“.
Това станало в комедиен монолог на сцена. Видеото от него е гледано над 9 милиона пъти в YouTube. Гьокташ казва, че политическите му квалификации за Ердоган не може да са обида. Това е поредният случай на репресии срещу журналисти, активисти и други публични личности, които не са съгласни с президента и управляващите.
Мащабни протести в Истанбул в подкрепа на Екрем Имамоглу
Правозащитни организации казват, че тези арести вече са над 200. Миналия месец имаше масови задържания, включително на университетски преподаватели, синдикалисти и еко-активисти.Редактор: Цветина Петрова
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