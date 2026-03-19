Хиляди излязоха по улиците на Истанбул в подкрепа на задържания кмет Екрем Имамоглу. Той беше арестуван точно преди една година и оттогава се намира в затвора. Имамоглу е обвинен в корупция и финансови измами, както и в създаване и ръководене на престъпна група. Той е сочен за основен политически съперник на Реджеп Ердоган за предстоящите президентски избори.

Опозиционната Народнорепубликанска партия стана обект на безпрецедентни репресии и арести, които предизвикаха вълна от недоволство - най-мащабните протести в Турция от 2013 година насам. Ердоган и правителството отричат всякаква политическа намеса и твърдят, че съдилищата в страната работят независимо.

„Това продължава вече 23-25 години – стига вече с това потисничество, на което ни подлагат. Сега казваме „не”. Това вече не е просто въпрос, свързан с Имамоглу. Всеки, който отвори уста, за да каже нещо, веднага бива хвърлен в затвора. Не искаме повече това”, сподели Гюлсерен Аръ, жител на Истанбул.

„Смятам, че в моята страна няма демокрация. Дойдохме в Сарачхане, за да се борим за нея. Подкрепям Имамоглу и искам всички затворници да бъдат освободени”, допълни друг участник в протеста, Вели Хасполат.

