Историкът и археолог Иво Тавитян, участвал в едни от най-значимите археологически открития в България заедно с покойния д-р Георги Китов, днес живее в карловското село Свежен. Освен че работи като сезонен магазинер и дърводелец, той продължава да съхранява и разказва малко познати истории от българското Възраждане и националноосвободителните борби.

Свежен е сред населените места с богато историческо наследство. Там се намира църквата „Св. Георги“, около която в миналото е действала известната Аджарска книжовна школа. По време на Руско-турската война през 1877 г. храмът е бил ограбен, разрушен и опожарен. В селото се пази и родната къща на полковник Владимир Серафимов – военачалникът, останал в историята с решението си да не отстъпи позициите си по време на боевете в Родопите, въпреки численото превъзходство на османските сили.

Според местните предания и исторически сведения именно в една от старите къщи в Свежен многократно е отсядал Васил Левски. Разказва се, че той е посещавал дома, преоблечен като духовник, а по-късно и като търговец на добитък. Селото пази и легендата за организирания годеж между Апостола на свободата и местната девойка Гена Бонина – история, която според изследователи е била част от стратегията му да прикрие революционната си дейност.

Имал ли е годеница Васил Левски? (ВИДЕО)

Свежен съхранява и спомени за последните дни на Хаджи Димитър. Местни жители разказват, че овчари от селото са помагали на четниците и са носили храна на ранения войвода, укриван в района на връх Кадрафил.

Освен с историческите си разкази Иво Тавитян е известен и с участието си в археологическите експедиции на Георги Китов. Той е сред членовете на екипа, открил през 2004 г. прочутата златна маска в могилата „Светицата“, както и участвал в проучванията на могилата „Голяма Косматка“, където беше намерена бронзовата глава на тракийския владетел Севт III.

По думите му 2004 година остава без аналог в българската археология заради поредицата от значими открития. Археологът си спомня и трудностите при разкопките в Старосел, когато липсата на финансиране едва не прекратява работата на екипа. Ситуацията се променя след посещение на датската кралица Маргрете II, която проявява интерес към археологическите находки и допринася за привличането на обществено внимание към обекта.

Днес Тавитян е избрал спокойствието на селския живот пред динамиката на столицата. Той признава, че многократно е опитвал да се върне към живота в София, но винаги е предпочитал свободата и близостта до историята, които намира в Свежен.

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