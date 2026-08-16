70-годишен мъж е починал, след като бил блъснат от автомобил на околовръсния път на Кюстендил в неделя вечерта. Инцидентът станал при ул. "София", край ромския квартал в града, предаде кореспондентът на БТА Елица Иванова. Мъжът е починал на място.

Шофьорът на автомобила е 21-годишен. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни, казаха още от полицията.

Редактор: Никола Тунев