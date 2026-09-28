Париж даде начало на Седмицата на дамската мода на 28 септември. В програмата са включени 67 ревюта на колекции за сезон пролет-лято 2027, предава UA.NEWS.

Освен официалните ревюта, десетки брандове ще представят колекциите си на частни презентации и тематични събития във френската столица. Christian Dior и Saint Laurent се очаква да представят колекциите си във вторник.

Южноафриканският бранд MaXhosa Africa, основан през 2010 г. от дизайнера Ладума Нгоксоло, е специализиран в луксозното трико. Преди това марката е организирала частни презентации в Париж, но сега за първи път е включена в официалната програма.

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Нгоксоло се стреми да популяризира южноафриканската култура и традициите на народа коса. Сред почитателите на неговите дизайни са Мишел Обама и Бионсе.

Ревюто на Matieres Fecales, насрочено за 19:00 часа парижко време, ще сложи край на първия ден от събитието. Брандът дебютира в Париж през март 2025 г., а впоследствие облича редица знаменитости. Името на марката е избрано с идеята клиентите да бъдат привлечени преди всичко от дизайна на дрехите, а не от името на бранда.

Ревюто на Chanel за сезон пролет-лято 2027 ще се проведе следващия понеделник.

Редактор: Ивета Костадинова