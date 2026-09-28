Папа Лъв XIV пристигна в Мец, близо до границата с Германия, третата и последна спирка от посещението му във Франция. Там главата на Римокатолическата църква произнесе реч за изграждането на обединена Европа и нейната основна роля за мира. Отправени са специални покани към държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз.

Светият отец предупреди, че отношенията между народите стават „все по-нецивилизовани“ и призова Европа да помогне за „прекъсването на този цикъл“.

Снимка: AP/Gregorio Borgia

„Отношенията между отделни хора и държави стават все по-нецивилизовани. Ценността на това да се спазва думата се пренебрегва. Вместо това хората се хвалят с лъжи и измами. Европа може да помогне за прекъсването на този цикъл чрез уважението към другите, което се е научила да култивира и запазва“, каза главата на Римокатолическата църква.

Папа Лъв XIV призова Европа да не забравя християнската си история. Той приветства европейската интеграция и мултикултурализма и подчерта, че диалогът с другите е „социална и политическа необходимост“. Светият отец призова лидерите на ЕС да придадат „реално съдържание“ на такива понятия, като свобода, демокрация и единство.

„Европа процъфтява и напредва, когато успява да черпи от най-доброто в своето минало и да го преосмисля по нови и творчески начини чрез срещите си с другите“, заяви папата.

Снимка: EPA/Maurizio Brambatti

Папа Лъв XIV пристигна на визита в Париж

Френският президент Еманюел Макрон призова Европа да преоткрие „смелостта на своите бащи основатели“ и да не позволява на различните форми на национализъм да се завърнат.

„Тук бие хилядолетното сърце на Европа - една Европа, която защитава, която е единна и която действа. Една суверенна и демократична Европа, която се ръководи от проекта си за мир и просперитет. Една Европа, която трябва да преоткрие смелостта на основателите си, смелостта да се противопостави на затварянето в себе си, на омразата към другия, на завръщането на формите на национализъм, които разделят“, изтъкна френският лидер.

Снимка: AP/Gregorio Borgia

Очаква се американският папа да се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нуниез и после до отиде в конгресния център „Робер Шуман“, където да отдаде почит на Робер Шуман, един от основателите на обединена Европа. През голяма част от живота си той живее и работи именно в Мец, където подготвя и известната Декларация „Шуман“. Тя води до създаването на първообраза на Европейския съюз. Лъв XIV ще произнесе речта си в присъствието на президента Еманюел Макрон.

По-късно през деня папата ще отслужи литургия в катедралата „Сент Етиен“, където ще присъства френският президент, който ще участва по-късно в церемонията по изпращането на Светия отец от Франция.

Редактор: Цветина Петкова