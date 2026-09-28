Григор Димитров започва участието си на „Чалънджър“ турнира в Порто. В първия си двубой българинът ще срещне испанеца Даниел Ринкон. Заложено беше съперник на хасковлията да бъде Юго Грение, но отказване на Дино Примжич доведе до разместване в схемата.

Григор Димитров се изкачи в ранглистата, но остава извън топ 100

Срещата на твърдите кортове между Димитров и доскорошния номер 1 при юношите ще започне след 16:30 ч. в понеделник.

Редактор: Цвета Лазаркова