Първият му мач е в понеделник следобед
Григор Димитров започва участието си на „Чалънджър“ турнира в Порто. В първия си двубой българинът ще срещне испанеца Даниел Ринкон. Заложено беше съперник на хасковлията да бъде Юго Грение, но отказване на Дино Примжич доведе до разместване в схемата.
Григор Димитров се изкачи в ранглистата, но остава извън топ 100
Срещата на твърдите кортове между Димитров и доскорошния номер 1 при юношите ще започне след 16:30 ч. в понеделник.Редактор: Цвета Лазаркова
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