4,6% от хората над 16 години в България са консумирали алкохол всеки ден през 2025 г. Делът е малко под средния за Европейския съюз, където ежедневна употреба е отчетена при 4,8% от населението на тази възраст, показват данни на Евростат, цитирани от БТА.

Най-висок е делът на хората, които пият алкохол всеки ден, в Полша - 16%, следвана от Италия със 7,9%, както и Белгия и Дания - по 7,5%. В ЕС 19,2% са употребявали алкохол всяка седмица, а 21,8% - поне веднъж месечно.

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Употребата на алкохол е по-разпространена сред мъжете. През 2025 г. 56,5% от мъжете в ЕС са консумирали алкохол поне веднъж месечно при 35,9% от жените. Ежедневната употреба нараства и с възрастта - от 0,8% сред хората между 16 и 24 години до 8,9% при тези на 65 и повече години.

Данните показват и връзка със социално-икономическия статус. Сред хората в риск от бедност или социално изключване 47,5% никога не са употребявали алкохол или не са го правили през предходната година, докато сред останалите този дял е 29,9%.

Редактор: Ралица Атанасова