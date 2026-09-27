Изложба на фотографии на от Фондация „За доброто” са изложени на Моста на влюбените край НДК до 5 октомври. Преди 5 години беше показано лошото състояние на детските отделния.

От мухъл, течащи тръби, счупени мебели и остарели помещения до места, в които архитектурата, цветовете, обзавеждането и организацията подпомагат лечението, намаляват тревожността на пациентите и улесняват работата на медицинските екипи. През такова преобразяване преминават над 12 детски отделения в цялата страна, благодарение на Фондация ,"За Доброто’" и проект "Светулка".

Едно от отделенията, което претърпява основна промяна е в МБАЛ ,"Елин Пелин’". "Това обновление означава нов начин на лечение. Децата виждат съвсем различна болница, която не прилича на такава. Всичко е насочено към спокойствието на детето", заяви управителят на лечебното заведение Марияна Манолова.

Първата изложба през 2021 г., чиято цел беше да провокира размисъл в обществото за състоянието на болничните отделения у нас, показа на всички, че децата не се лекуват в добри условия. Сега фондацията отново пробужда общественото съзнание и показва какво се случва, когато промяната настъпи. "Тази изложба е втората на Фондация "За доброто". Тя по повод 5 години от основаването ни. Основната цел на тази изложба е да каже на властимащите, в лицето на Министерство на здравеопазването, че децата не могат да чакат системата да порасне", заяви председателят на фондацията Надзежда Рангелова.

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Идеята на проекта е да се създаде по-удобна и функционална среда за медицинския персонал, да се осигури удобство на родителите при престоя им с децата, както и да се подобрят условията за най-малките. "Много деца трудно си тръгват, щом влязат тук, те започват да си играят и не искат да напускат. Ние правим стените на болницата цветни, красиви, средата близка до домашната. Във всяко отделение създаваме по един детски кът, където малките пациенти да могат да играят, когато се почувстват в състояние", каза Манолова.

За по-малко от година проектът на детското отделение се превръща в реалност и показва, че промяната е възможна, когато има обща цел и желание за действие. Стъпка по стъпка се създава по-добра среда за най-малките, а резултатите от тази промяна вече са налице.

Стажант-репортер Ивалина Георгиева.

Редактор: Ивайла Маринова