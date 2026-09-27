За първи път от началото на войната - среща на високо ниво между Русия и Германия. Външните министри на двете страни, Сергей Лавров и Йохан Вадефул, разговаряха над 20 минути в централата на ООН в Ню Йорк. Това е първи случай на разговори на такова ниво, откакто Русия нападна Украйна през 2022 година.

В момента отношенията между Берлин и Москва са много обтегнати. Германия обвини Русия в организирането на опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. В резултат - двете страни наредиха затварянето на консулствата.

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След срещата Сергей Лавров я описа като безполезна. А Йохан Вадефул заяви, че лично изброил редица съображения на Германия.

„Той поиска среща вчера в последния момент. Никога не отказваме да изслушаме колегите си. Когато се срещнахме, поканих г-н Вадефул да изложи въпросите, заради които е дошъл. Той извади записките си и прочете текст, който напълно повтаряше точно онова, което германските лидери заявяват официално и публично всеки ден. Именно това казах и на г-н Вадефул - не научих нищо ново от казаното“, каза Лавров.

Редактор: Никола Тунев