Снимка: gettyimages
-
Сръбският президент Александър Вучич напуска поста тази вечер
-
Людмила Петкова: Лихвите по кредитите не са обвързани с данъчното облагане
-
Кристиан Вигенин: Спорът за позицията на България за Украйна е напълно излишен
-
Весела Чернева: Тръмп е изправен пред труден избор заради войната с Иран
-
Атанаска Дишева: Сигналът на Сарафов вероятно цели отклоняване на вниманието
-
Йордан Терзийски: Виждаме ситуация, при която данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени
В момента отношенията между Берлин и Москва са много обтегнати
За първи път от началото на войната - среща на високо ниво между Русия и Германия. Външните министри на двете страни, Сергей Лавров и Йохан Вадефул, разговаряха над 20 минути в централата на ООН в Ню Йорк. Това е първи случай на разговори на такова ниво, откакто Русия нападна Украйна през 2022 година.
В момента отношенията между Берлин и Москва са много обтегнати. Германия обвини Русия в организирането на опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. В резултат - двете страни наредиха затварянето на консулствата.
НАТО отхвърли руско твърдение, поставящо под съмнение заключенията на Германия за дрона с експлозиви на летището Лайпциг/Хале
След срещата Сергей Лавров я описа като безполезна. А Йохан Вадефул заяви, че лично изброил редица съображения на Германия.
„Той поиска среща вчера в последния момент. Никога не отказваме да изслушаме колегите си. Когато се срещнахме, поканих г-н Вадефул да изложи въпросите, заради които е дошъл. Той извади записките си и прочете текст, който напълно повтаряше точно онова, което германските лидери заявяват официално и публично всеки ден. Именно това казах и на г-н Вадефул - не научих нищо ново от казаното“, каза Лавров.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни