Александър Вучич би трябвало да напусне президентския пост в Сърбия тази вечер. Снощи той даде прощален коктейл за членове на правителството.

Той не се отказва от властта и по-рано обяви, че се надява да заеме премиерския пост след изборите на 25 октомври. Технически, от президентския му мандат остават повече от 6 месеца.

Александър Вучич ще подаде оставка на 27 септември

Поставен е под натиск от непрекъснати протести обаче от рухването на козирката на гарата в Нови Сад. Протести имаше и вчера. В Крагуевац се събраха хиляди. 10 дни те караха велосипеди през цяла Сърбия като част от оригиналните демонстрации на младежта срещу управляващите.

Редактор: Никола Тунев