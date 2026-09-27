Снимка: БГНЕС
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Снощи той даде прощален коктейл за членове на правителството
Александър Вучич би трябвало да напусне президентския пост в Сърбия тази вечер. Снощи той даде прощален коктейл за членове на правителството.
Той не се отказва от властта и по-рано обяви, че се надява да заеме премиерския пост след изборите на 25 октомври. Технически, от президентския му мандат остават повече от 6 месеца.
Александър Вучич ще подаде оставка на 27 септември
Поставен е под натиск от непрекъснати протести обаче от рухването на козирката на гарата в Нови Сад. Протести имаше и вчера. В Крагуевац се събраха хиляди. 10 дни те караха велосипеди през цяла Сърбия като част от оригиналните демонстрации на младежта срещу управляващите.Редактор: Никола Тунев
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