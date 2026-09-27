По примера на София и Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част. Това ще се случи от 1 октомври. Оттогава община Пловдив въвежда зона с ниски емисии. Ограничителният ринг в Пловдив ще важи 7 месеца, а не 6 - както в столицата. И първите седмици вместо на електронната система за засичане на нарушители, ще разчита на служителите от общинското предприятие „Паркиране и репатриране“, които ще извършват проверките за старите коли.

Мярката е изключително спорна и предизвика вълна от недоволство. Дори се готвят и протести - засега само в социалните мрежи. От 1 октомври до 30 април в четириъгълника между централните булеварди „Цар Борис Трети Обединител“, „Шести септември“, „Руски“ и „Христо Ботев“ ще е забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 година, и на бензинови - преди 1998 година. Санкциите за нарушителите ще са от 25 до 500 евро.

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С 23-годишния си автомобил Пройчо Кунчев от следващия месец няма да може да стига до центъра на града. Колата му попада в забранителната екокатегория.

"Малко хора ще си позволят да ги сменят. Предпочитам да отида с такси до центъра, отколкото да тегля кредит за автомобил", казва шофьорът.

Не смята, че автомобилът му замърсява въздуха. "За мен си върви без проблем. Няма тропане, няма лопане и си върши идеална работа за града", отбелязва той.

Бизнесът също е засегнат от ограничението. Бусът на Панчо, който превозва дограма, е 25-годишен. "Като съберем пари, ще сменим буса. Дотогава нямаме възможност. Нямаме бус, даже и този в момента също е нает под наем, за да може да се движим в по-централната градска част. Не сме готови за това нещо. В никакъв случай не сме готови. Българинът след всички промени, след всичко е толкова беден", коментира той.

Засега от общината предвиждат да поставят само указателни табели. Системата за електронен автоматичен контрол няма да тръгне заради обжалване на обществената поръчка. Контролът ще се извършва от служителите на синята зона.

"Те ще могат чрез своите устройства да проверяват коя екологична група са моторните превозни средства, които навлизат или са там. Но в началото, за да може по-леко да се приеме от гражданите, при нарушение ще се търси собственикът на автомобила и ще му се изпраща писмо или по телефона ще се предупреждава, че вече с този автомобил той няма право да навлиза в този ринг", заяви зам.-кметът по екология на община Пловдив Иван Стоянов.

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Въвеждането на зоната с ниски емисии е заради замърсяването на въздуха. Пловдив е един от европейските градове с най-високо съдържание на фини прахови частици. Адвокат Атанас Костов, който е един от бойците за чист въздух в града, не смята, че мярката ще даде ефект.

"То решението е никакво, защото отново екология на въздуха няма. Дали вътре в кръга, дали извън кръга, то градът е един и същ. Това, че ще ограничиш един километър обсег, не означава, че хората, като обикалят около този един километър с колите си, цялото това замърсяване отново няма да попадне в централна градска част", смята Костов, който е председател на сдружение „Пловдив на гражданите“.

Като юрист не смята, че в този случай делата за дискриминация ще издържат в съда. Но посочва, че катализаторите могат да са решение.

"Ако катализаторите са опция, ще възникнат други проблеми - кражба на катализатори, подмяна на катализатори. В един момент много хора ще кажат: "Сервизите, които монтират катализатори, ще ги направим супер богати"", коментира още Костов.

Противниците на идеята сочат, че често в крайните етнически квартали се горят кабели и гуми. Въздухът замърсява и отоплението с твърдо гориво и старите автобуси.

По думите на зам.-кмета по екология на община Пловдив мярката цели да ограничи замърсяването и трафика, като основният фокус е върху подобряването на качеството на атмосферния въздух и опазването на здравето на хората. От общината обясняват, че забраната за старите коли ще е в сила седем месеца. Ограничението няма да важи за булевардите, които очертават границата на зоната.

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