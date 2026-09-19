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Причината - сигнал за оказван натиск върху служител на Общинско предприятие
Трима служители на Община Кърджали, сред които зам.-кмет и секретарят, са задържани от полицията, научи NOVA от свои източници. Причината - сигнал за оказван натиск върху служител на общината.
Според сигнала тримата са се опитвали принудително, против волята на служителя, да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. В хода на проверката са предоставени аудио записи, доказващи горните твърдения.
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Дватмата задържани на ръководни постове са в ареста за 24 часа. Третият задържан е освободен.
Материалите по образуваната в ОДМВР - Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление по чл. 143 от НК.Редактор: Ивета Костадинова
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