В сградата на Министерския съвет се проведе среща, насочена към пресичането на корупционни схеми и възстановяването на справедливостта в обществото. Според разследването на МВР и службите за сигурност са установени сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас. В схемата са участвали четири основни дружества, които изградили своеобразен монопол и сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро.

По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев дружествата са свързани с политически фигури и към наш дипломатически представител. Според данните това се случвало чрез „дружество касичка, собственост на бащата на посланика ни в ОАЕ. В корупционния, според властите, кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов.

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Темата беше коментирана в студиото на „Твоят ден“ от социалния антрополог Мина Христова, комуникационния експерт Нидал Алгафари и журналиста и водещ на „Контракоментар“ Асен Генов.

Според Мина Христова представянето на резултатите от разследването трябва да бъде разглеждано не само като информационно събитие, но и като политически ход.

„Тази пресконференция беше политическо и дисциплиниращо събитие, която беше част от подстъпите на властта да се легитимира пред обществото и да покаже, че вече се дават резултати“, заяви тя.

Тя направи паралел с пресконференцията по случая „Петрохан“, която според нея е била критикувана заради липсата на достатъчно конкретни данни. „Пресконференцията за случая „Петрохан“ беше нападната поради това, че не изнесе достатъчно конкретни данни. Този брифинг обаче беше много добре организиран като действие“, коментира Христова.

По думите на цожиалния антрополог част от обществения заряд през последните години е бил свързан именно с работата на прокуратурата и съда. Тя вижда в подобни действия начин управляващите да се позиционират като защитници на гражданите срещу система, която значителна част от обществото възприема като остаряла и корумпирана.

„През последните години част от заряда на недоволство беше свързан с прокуратурата и съда. Това е начин да се позиционира управлението като защитник на хората и изправяйки се срещу тази считана за остаряла и корумпирана система“, каза тя.

Нидал Алгафари постави акцент върху необходимостта от реални действия след публично представените данни. „Тези брифинги за мен са приказки, от които аз не съм видял особено действие. Прокуратурата има 160 хиляди сигнали и дела, които не могат да бъдат поети и разследвани и властта много добре знае това“, сподели Алгафари.

Според него около пресконференцията могат да бъдат направени и по-широки политически прочити. Алгафари постави въпроса дали разследването не може да бъде част от по-голям процес на преразпределение на влиянието.

„Има няколко политически прочита на пресконференцията. Въпросите как е платена цялата предизборна кампания на господин Радев и всички въпросителни около т.нар. „сив кардинал“ в партията ни навеждат на мисълта дали цялата история не беше, за да се сменят едни олигарси с други“, допълни комуникационният експерт.

Асен Генов определи като ключов въпрос не самото публично представяне на информацията, а това какви ще бъдат последствията от него: „Важни са последствията, а не информационната бомба“.

Според него има три основни сюжетни линии, които трябва да бъдат проследени. Първата е сигналът за четирите фирми, свързани с лидер на политическа фирма в парламента и с господин Горанов, който е активен политик в ГЕРБ. Втората линия според Генов са сигналите, представени от председателя на ДАНС, за които е било съобщено, че са останали без данни за последвали действия. Третата той определи като сюжет, който пряко засяга медиите - отзоваването на посланика на ОАЕ: „Той е свързан с множество разследвания в сайт за разследваща журналистика“, каза журналистът.

В дискусията беше поставен и въпросът дали разследването около доставките на мантинели може да има отражение върху политическата ситуация. Генов посочи, че според него управляващите имат интерес да се представят като страна, която се противопоставя едновременно на политическите си опоненти и на корупцията. Той направи и паралел към казуса на „Петричкия Ескобар“ с политическите процеси около кандидатурата за президент и заяви, че отговорността за последствията от този сюжет е на управляващите.

В края на разговора журналистът постави акцент и върху предстоящите решения за съдебната система. „В ръцете на мнозинството е залогът на подмяна на състава на ВСС и изборът на нов главен прокурор. Това е единственият начин до този момент да се изпълни заявката за борба с мафията и олигархията“, коментира още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов