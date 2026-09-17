Работи се активно за подобряване на качеството на българските млечни продукти и за създаване на по-ясни правила при тяхното производство и предлагане. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков на заседание на работната група, в която участваха представители на МЗХ, БАБХ, представители на бранша и други. Обсъдени бяха предложения за прецизиране на изискванията към млечните продукти, включително по отношение на наименованията и характеристиките на някои от традиционните български продукти.

Сред тях е отпадането на дефиницията за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“, с което се цели по-ясно разграничаване на продуктите и недопускане на заблуждение на потребителите относно техните характеристики, свойства и качества.

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Обсъжда се и промяна при наименованието „сирене“, свързана с изискването за съдържание на сухо вещество в крайния продукт. Предложението е сухото вещество да бъде не по-малко от 42%, с цел подобряване на характеристиките и качеството на продукта.

Друг важен акцент в работата на групата е прецизирането на определението за „кашкавал“, произведен от сурово мляко, преминало непрекъснат процес на зреене, без използването на междинни продукти. Целта е да се избегне предлагането и етикетирането на продукти, които наподобяват характеристиките на традиционния български кашкавал.

„Искаме да защитим традиционните български млечни продукти и едновременно с това да гарантираме на потребителите ясна информация за това, което купуват. Затова е важно тези промени да бъдат обсъдени и прецизирани съвместно с представителите на всички заинтересовани страни“, посочи заместник-министърът.

По думите на проф. Неделков целта е да се постигне по-голяма прозрачност на пазара, по-ясно разграничаване на отделните категории млечни продукти и по-ефективен официален контрол.

Редактор: Цвета Лазаркова