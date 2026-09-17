Правителството готви пакет от мерки

Ново средно поскъпване с два евроцента на литър дизел през днешния ден. Това сочат данните на сайта Fuelo.

Така литър дизел струва 1,94 евро. Бензинът е 1,67 евро. И двата вида гориво са поскъпнали с 9-10 цента от 1 септември насам. 

Заради чувствителното повишение правителството готви пакет от мерки. Синдикатите и бизнеса също се включват в тези разговори.

Снимка: Графики

Чувствително поскъпване на горивата и прогноза това да продължи

Редактор: Ина Григорова

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