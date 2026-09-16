Една от най-отговорните професии в авиацията отново търси нови кадри у нас. Подборът за ръководители на полети е дълъг и прецизен, а до обучението стигат само кандидатите, които успешно преминат серия от изпитания.

В авиационния учебен център на РВД вече се обучават бъдещи ръководители на полети. Преди да стигнат до него обаче, кандидатите трябва да преминат през пет етапа. „Петте етапа на кандидатстване са както следва: подбор по документи, след което следва тест FEAST - First European Air Traffic Controller Selection Test, който тества психомоторните качества на един кандидат дали отговаря на профила „Ръководител полети”, обясни ръководителят на полети Пламен Витков.

Къде се разминават знанията на младите и изискванията на работодателите

След теста кандидатите преминават медицински изследвания в Комисията по авиомедицинско освидетелстване към транспортна болница. Следва симулатор, който се провежда в учебния център. „За да чуят кандидатите как говорят и се справят под напрежение“, обясни Витков. Последният етап е интервю. Всички етапи и изисквания са описани подробно на сайта на „Булатса“.

Но какво всъщност представлява професията? „По същество ръководим въздухоплавателните – самолети и други, които прелитат над въздушното пространство над Република България, като отговаряме за безопасното им и експедитивно преминаване в този ред“, обясни Витков.

На първо място ръководителите на полети отговарят за безопасността. „Първо отговаряме за безопасността като ги разделяме на необходимото отстояние - вертикално и хоризонтално, което ни е заложено по международни документи“, каза той. Работата включва и постоянна координация със съседните държави, така че самолетите да бъдат приемани и предавани между отделните въздушни пространства при необходимите условия.

Целта е един полет да премине безпроблемно през всички държави, през които е планиран да премине.