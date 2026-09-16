От едни от най-възрастните европейци в края на века българите ще бъдем най-младите от всички. Прогнозата правят от европейската статистика, като добавят още, че населението на континента ще намалее с общо една десета, а в България - с 1 милион и 800 хиляди души.

Евростат изнесоха данните само преди няколко дни в опит да предположат как ще изглежда демографската карта на Европейския съюз през следващите години чак до края на века. Според тях след 10 години, населението в България ще падне под 6 милиона души. В момента сме малко по-малко от 6 милиона и половина. След още 30 години пък, ще намалеем до под 5 милиона. През следващите десетилетия до края на века, ще продължим да се топим, но вече доста по-бавно.



Такава обаче ще бъде съдбата на целия Европейски съюз. Гражданите му ще намаляват все повече, като през предпоследната година на този век те ще слязат под бариерата от 400 милиона. В момента, на територията на общността живеят общо 452 милиона души.





Всички ще загубят население, с изключение на 9 държави. Първите пет, които през 2100 г. ще са увеличили населението си с най-много в сравнение с днес. Впечатление прави, че процентите на първите две държави са значително по-големи от тези на следващите, но фактът, че става въпрос за микродържави като Люксембург и Малта, може би донякъде обяснява това. Следват ирландците, които ще са с 15% повече и шведите с 10%. Увеличението при останалите се прогнозира да бъде с по няколко процента.

Останалите държави, които ще се топят са по-голямата част и ни засягат пряко, защото в това число попадаме и ние. Най-голям дял от днешното си население ще загубят Латвия и Литва, като намалеят с една трета. Почти с толкова и Полша, а Гърция с 30%. На петата позиция сме ние - с 28% по-малко българи в края на века, според прогнозата на Евростат.

Страната ни е в дъното на класацията за средна възраст. Делим предпоследното място с Португалия и средна възраст на населението 47,3 години. По-висока тази възраст е единствено в Италия, където дори надминава 49 години. Непосредствено преди нас пък са гърците.

През 2100 година обаче прогнозата обръща тази класация с главата надолу. И от предпоследни ставаме първи. Така българите се очертават да бъдат най-младото население в Европейския съюз в края на века, като след нас се нареждат държави като Нидерландия и Германия.

Средната възраст на българина ще бъде с една година по-висока от тази в момента. Просто тази на средностатистическия европеец ще се увеличи с много повече. Той ще остарее с близо 7 години.

Но освен това и други фактори влияят на този все още неслучил се парадокс. След леко увеличение, което ще се задържи около 15 години, най-накрая смъртността в България ще започне да спада. И през 2100 г. тя ще бъде почти наполовина - от близо 100 хил. души годишно, каквато е сега, до около 55 хил. тогава.

Раждаемостта също ще спада, но изключително бавно. Предвид, че населението се предвижда да бъде дори под 5 милиона, родените деца у нас ще бъдат 41 хил. на фона на 51 хил. сега.

Още един фактор е нетната миграция. Получаваме я от разликата между напусналите страната и чужденците, приели я за свой нов дом. Когато напусналите са по-малко от пристигналите да живеят в нея, тогава тя е положителна. От няколко години у нас се случва именно това.

След спад през следващите 4-5 години тя отново ще започне да расте и да допринася все повече за броя, а в случая и за средната възраст на българското население. Поне до края на периода, за който се отнася тази прогноза.