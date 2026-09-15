Двама души са загинали, а други двама са откарани в болница след катастрофа между три автомобила, съобщават от ОДМВР-Сливен.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:40 часа. Към мястото незабавно са изпратени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ.

Певицата Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна-Бургас

Спряно е движението на превозни средства между разклона за село Гергевец и пътен възел „Ямболска детелина”. Екипи на „Пътна полиция” регулират и насочват превозните средства по обходни маршрути - по път І-6 и през село Гергевец.

Редактор: Ина Григорова