Министърът на външните работи Велислава Петрова връчи дарение от името на България по време на посещението си в Постоянния арбитражен съд в Двореца на мира в Хага. В рамките на визитата тя се срещна с неговия генерален секретар д-р Марчин Чепелак.

Снимка: МВнР

Дарението представлява катедра, изработена от масивен дъб от преподаватели в Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” в Трявна. Тя е предназначена за залата на Административния съвет на Постоянния арбитражен съд.

В дизайна на катедрата са съчетани логото на институцията и растителни орнаменти, вдъхновени от традициите на българската възрожденска дърворезба.

Снимка: МВнР

Произведението съчетава символиката на международното правосъдие с богатството на българската художествена традиция. „Международното право не е абстрактен идеал. То е общата ни защита срещу нестабилността, конфронтацията и налагането на силата. Дори най-трудните различия могат да бъдат решавани чрез право, диалог и взаимно уважение”, заяви Петрова.

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Тя подчерта, че повече от 125 години след създаването си Постоянният арбитражен съд продължава да бъде важен стълб на международния правов ред и да предоставя механизми за мирно разрешаване на международни спорове.

Снимка: МВнР

Дарението е реализирано по инициатива на Посолството на Република България в Нидерландия. Катедрата ще стане част от интериора на Двореца на мира, където ще представя българската художествена традиция редом с даренията от други държави.

На церемонията присъстваха още посланикът на България в Нидерландия Елизабет Върбанова, секретарят на Международния съд на ООН Сантяго Виялпандо, проф. Екатерина Трендафилова, посланикът Ерик Вестстрате и директорът на НГПИ „Тревненска школа” Орфей Миндов.

Редактор: Ивайла Маринова