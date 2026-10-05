Жълт код за слана и ниски сутрешни температури е обявен за голяма част от България. Предупреждението не обхваща части от областите Благоевград, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Добрич и Шумен, както и целите области Варна и Бургас.

През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са предимно между 2 и 7 градуса, но в котловините и затворените полета могат да паднат до -2 градуса, като там отново има опасност от слана. По Черноморието минималните стойности ще достигат 12-13 градуса, а в София ще бъдат около 1 градус.

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През деня ще преобладава слънчево време. В източната половина от страната временно ще има повече облаци, а вятърът ще остане слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София - около 23.

В планините също ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, а по най-високите части – умерен от север-североизток. На 1200 метра максималната температура ще достигне около 18 градуса, а на 2000 метра - около 10.

По Черноморието се очаква значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, който следобед ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде умерен. Максималните температури ще са между 19 и 23 градуса. Морската вода е около 20 градуса, а вълнението - около 2 бала. Атмосферното налягане ще продължи леко да се понижава, но ще остане над средните стойности за месеца.

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Редактор: Цветина Петкова