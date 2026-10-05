Вследствие на обширен и стабилен антициклон октомврийското лято продължава и в следващите дни, обхващайки почти цялата настояща седмица. От понеделник до четвъртък ще е преобладаващо слънчево и сравнително тихо. Сутрините ще са с температури от 8 до 13 градуса, a следобедите – топли, с показания на термометъра в интервала 20 и 25 градуса в понеделник, до 27-28 градуса през втората половина на седмицата. Периодът е с изключително висок риск от пожари в цялата страна. Продължителното засушаване и високите за сезона температури създават предпоставки за бързо разпалване на обширни огнени фронтове с трудно овладяване.

Ранните прогнози обещават тази суха и огнеопасна поредица да бъде прекъсната около 10 октомври с преминаването на студен атмосферен фронт. В петък и събота се очакват кратки, локални, на места - временно интензивни валежи по линия, преминаваща от северозапад на изток. В неделя по-съществена облачност се очертава в планините и край морето. Ще има усилване на северозападният вятър, но температурите няма да се понижават драстично. Към събота и неделя ще се движат между 20 и 25 градуса.

Осезаемо застудяване предварителните прогнози допускат около средата на октомври. Дневните температури тогава трябва да паднат до интервала 12-17 градуса при сутрешни стойности в някои точки на страната под 5 градуса. Ще има предпоставки за слани.

В същото време някои метеорологични модели предвиждат оформяне на зона с ниско налягане в Средиземноморието. Ако това се случи, предстоят няколко дни с валежи от дъжд, на места в по-значителни количества.