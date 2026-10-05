Заподозреният за нападението на борда на самолет на FlyDubai, изпълняващ полет до Израел, възнамерявал да разбие машината в летище „Бен Гурион“ в Тел Авив или в жилищна сграда в Израел, подобно на атентатите от 11-ти септември. Това съобщават двама високопоставени американски представители и израелски източник, запознат с разследването.

Според медията вторият пилот се казва Хамам Ал-Хамами, гражданин на Оман, и бил определен като потенциален риск за сигурността и през 2024 г. Той бил отстранен като стажант-пилот в Oman Air заради притежание на материали с екстремистко съдържание. Това повдига въпроси как е бил нает на работа във FlyDubai.

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Израелски медии пишат пък, че той е казал на следователите, че след като нападнал капитана, смятал да продължи да лети сам в израелското въздушно пространство и да получи разрешение за кацане в Тел Авив. Пилотът казал още, че мислел да отвлече предишния полет, но се отказал, защото имал познати на борда.

Редактор: Ивета Костадинова