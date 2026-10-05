79-годишен мъж е заподозрян за причиняването на мащабния пожар в района на харманлийското село Коларово, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

По първоначални данни възрастният мъж изхвърлил пепел от печката си в близост до имота. Тя се разгоряла, а огънят впоследствие се разпространил върху значителна площ.

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Сигналът за пожара е получен по обяд на 2 октомври. Пламъците засегнали общо около 650 декара, сред които 150 декара лозови насаждения и 450 декара сухи треви и храсти. Изгорели и 150 бали слама, собственост на земеделска кооперация.

Огънят се разпространи в района между селата Коларово и Доситеево. Заради силния вятър обстановката беше усложнена, но опасност за населените места не възникна.

В овладяването на пожара участваха 10 екипа на пожарната, както и доброволци от формированието в Харманли. За ограничаване на пламъците бяха направени просеки с булдозер, а местната власт осигури водоноска.

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По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова