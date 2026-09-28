Пожар е избухнал край хасковското село Зорница, съобщиха от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова. Огънят е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти. Засега няма опасност за близките населени места.

На място са изпратени десет противопожарни екипа. Гасенето е затруднено от силния вятър, заради който огънят се разраства.

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От Агенция „Пътна инфраструктура“ предупредиха, че заради пожара временно е ограничено движението между село Зорница и граничното село в област Кърджали Бели пласт. Въведен е обходен маршрут от Зорница към селата Николово - Черноочене - Три могили - Бели пласт и обратно.

Редактор: Цвета Лазаркова