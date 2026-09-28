Снимка: БТА/АП
Сградата се намира близо до посолството на Германия в украинската столица
Руски дрон е поразил сграда на Националната академия на науките в центъра на Киев в понеделник. При атаката е избухнал пожар, а местните власти съобщиха за загинала жена и четирима ранени цивилни, трима от които са хоспитализирани.
Първоначално кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че безпилотен летателен апарат е паднал върху нежилищна сграда в центъра на града. На място били изпратени екипи на спешните служби.
Двадесет ранени в украинския град Харков при руска нощна атака, сред тях осем деца
A Russian strike against the building of the National Academy of Sciences of Ukraine. A rescue operation is underway: crews are putting out the fire and searching for people who may have been trapped inside. All services are deployed. Today in Kyiv, a pharmaceutical company and… pic.twitter.com/ccfIHnGFNg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026
Президентът Володимир Зеленски съобщи, че на мястото тече спасителна операция, екипите гасят пламъците и търсят хора, които може да са останали в сградата.
Снимка: БТА/АП
People try to escape a burning building of Ukraine’s National Academy of Sciences in Kyiv after a russian attack.🤬 pic.twitter.com/XlRotLwBlA— Saint Javelin (@saintjavelin) September 28, 2026
От Националната академия на науките на Украйна заявиха пред „Укринформ“, че става въпрос за директно попадение с руски дрон, а не за паднали отломки.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026
A Russian jet-powered drone just struck the National Academy of Sciences in Kyiv.
People trapped inside the building climbed out through windows to escape the fire.
The German embassy is nearby. pic.twitter.com/KhmEKtoPRn
Сградата се намира в непосредствена близост до посолството на Германия в Киев. Припомняме, че в началото на месеца Берлин затвори руското консулство в Бон заради атаката с дрон на летището в Лайпциг. Русия отговори с реципрочни мерки.
Снимка: Google Maps
Това е поредна атака с руски дрон срещу Киев през последните дни. На 25 септември руски реактивен дрон порази офис сграда в Соломянския район на столицата. Тогава загинаха трима души, а 7 бяха ранени.Редактор: Георги Иванов
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