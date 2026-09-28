Сградата се намира близо до посолството на Германия в украинската столица

Руски дрон е поразил сграда на Националната академия на науките в центъра на Киев в понеделник. При атаката е избухнал пожар, а местните власти съобщиха за загинала жена и четирима ранени цивилни, трима от които са хоспитализирани.

Първоначално кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че безпилотен летателен апарат е паднал върху нежилищна сграда в центъра на града. На място били изпратени екипи на спешните служби.

Двадесет ранени в украинския град Харков при руска нощна атака, сред тях осем деца

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че на мястото тече спасителна операция, екипите гасят пламъците и търсят хора, които може да са останали в сградата.

3

Снимка: БТА/АП

От Националната академия на науките на Украйна заявиха пред „Укринформ“, че става въпрос за директно попадение с руски дрон, а не за паднали отломки.

Сградата се намира в непосредствена близост до посолството на Германия в Киев. Припомняме, че в началото на месеца Берлин затвори руското консулство в Бон заради атаката с дрон на летището в Лайпциг. Русия отговори с реципрочни мерки.

56

Снимка: Google Maps

Това е поредна атака с руски дрон срещу Киев през последните дни. На 25 септември руски реактивен дрон порази офис сграда в Соломянския район на столицата. Тогава загинаха трима души, а 7 бяха ранени.

Редактор: Георги Иванов
Източник: United24

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking