13 декември се очертава като най-вероятната дата за провеждането на президентските избори в Сърбия. Вотът ще бъде насрочен след приключването на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Това съобщава Центърът за местно самоуправление.

От организацията уточняват, че все още са възможни различни сценарии, но значението на президентския вот не бива да бъде подценявано.

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия в неделя , няколко месеца преди края на мандата си. До избора на нов държавен глава президентските правомощия изпълнява председателят на Народната скупщина Ана Бърнабич. Вучич вече заяви, че не се отказва от политиката и се надява след парламентарните избори да заеме премиерския пост. До предсрочния парламентарен вот доведоха продължилите с месеци протести в страната след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при която загинаха 16 души.

Редактор: Ралица Атанасова