Григор Димитров започва участието си на „Чалънджър“ турнира в Порто. Българинът ще срещне испанеца Даниел Ринкон.

Първоначален съперник на Григор трябваше да бъде Юго Грение, но отказване на Дино Примжич доведе до разместване в схемата.

Григор Димитров се изкачи в ранглистата, но остава извън топ 100

Срещата на твърдите кортове между Димитров и доскорошния номер 1 при юношите ще започне днес след 16:30 ч.

Редактор: Цвета Лазаркова