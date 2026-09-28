Срещата в Порто ще е днес след 16:30 ч.
Григор Димитров започва участието си на „Чалънджър“ турнира в Порто. Българинът ще срещне испанеца Даниел Ринкон.
Първоначален съперник на Григор трябваше да бъде Юго Грение, но отказване на Дино Примжич доведе до разместване в схемата.
Григор Димитров се изкачи в ранглистата, но остава извън топ 100
Срещата на твърдите кортове между Димитров и доскорошния номер 1 при юношите ще започне днес след 16:30 ч.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни